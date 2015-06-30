ضبط مدير مخبز لتصرفه فى 81 طن دقيق مدعم بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن السناهره قسم كفرالدوار لقيامه بالتصرف فى عدد ( 650ر81 ) طن دقيق بلدى مدعم منذ بدايه منظومة الخبر حتى تاريخه وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر 7014/2015 جنح قسم كفرالدوار .

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية الكائنه بمركز كفرالدوار لحيازته بالثلاجة 910 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر جاري تحرير المحضر اللازم .

وتم ضبط صاحب مكتبة ببندر كفرالدوار وبحوزته 8500 صاروخ وشمروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وجارى تحرير المحضر اللازم.

وأخيرا تم ضبط المسئول عن مكتبة ببندر كفرالدوار وبحوزته 4455 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام ، 78 طلقة صوت وجارى تحرير المحضر اللازم.