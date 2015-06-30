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الاحتفال بذكرى غزوة بدر فى المنوفية الأحد بحضور نقيب الأشراف والتهامى

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الاحتفال بذكرى غزوة بدر فى المنوفية الأحد بحضور نقيب الأشراف والتهامى الاحتفال بذكرى غزوة بدر فى المنوفية الأحد بحضور نقيب الأشراف والتهامى
تقيم مؤسسة الأرض الطيبة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية سهرة رمضانية بمناسبة احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى غزوة بدر الكبرى وفتح مكة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من شهر رمضان المعظم بحضور الشيخ ياسين التهامى.

ويحضر الاحتفالية عدد من القيادات الدينية بالمنوفية والدكتور السيد محمود الشريف نقيب الأشراف بجمهورية العربية، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

جدير بالذكر أن جمعية الأرض الطيبة الخيرية تقدم الخدمات الاجتماعية وترعى الأيتام والمعاقين والفقراء والمساكين وتعالج المرضى، وتقوم بتزويج اليتيمات وتقدم المساعدات لأصحاب الحاجات والحالات الحرجة طوال العام، كما تقيم المسابقات الثقافية والقرآنية وتكرم الفائزين والفائزات فى ليلة القدر بجوائز مادية وعينية.

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مصر 365

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