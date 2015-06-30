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جمعة: مدافع المنصورة معروض على الأهلي.. وحلمي طولان يصفه بـ ' الهدية '

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جمعة: مدافع المنصورة معروض على الأهلي.. وحلمي طولان يصفه بـ ' الهدية ' جمعة: مدافع المنصورة معروض على الأهلي.. وحلمي طولان يصفه بـ ' الهدية '

قال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن محمود رزق مدافع المنصورة معروض على النادي الأحمر، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جمعة للصحفيين: "محمود رزق مدافع المنصورة معروض على الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "لازلنا ندرس الأمور، ولم نحسم قرارنا".

يذكر أن الأهلي يسعى لدعم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو محمود رزق؟

وكان حلمي طولان المدير الفني السابق لسموحة قد قال في تصريحات اليوم لقناة "النهار " أنه حاول التعاقد مع رزق أثناء عمله مع الزمالك. ولكن الصفقة لم تتم.

وأشار طولان إلى أن رزق يمتلك مقومات بدنية رائعة، رغم أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق. ولكنه خضع لبرنامج تأهيلي ناجح.

ثم كرر طولان محاولته لضم رزق من المنصورة بعد عمله مع سموحة، ولكن النادي السكندري تباطئ في حسم الصفقة.

وأنهى طولان حديثه بأن رزق اتجه للأهلي، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر لسؤاله عن اللاعب وحالته، وكان رد طولان بأن اللاعب "هدية" للأهلي.

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