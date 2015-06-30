إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان العسكرية المصرية ما بين 10 رمضان و 30 يونيو

ينظم مركز إعلام زفتى أمسية دينية مساء يوم الخميس القادم بعنوان " العسكرية المصرية ما بين 10 رمضان و 30 يونيو "بساحة مسجد عيد" بزفتى بمشاركة اللواء أيمن سيف النصر رئيس مركز ومدينة زفتى.

تستهدف الأمسية تعميق الانتماء وحب الوطن ويحاضر فيها الشيخ وجدى صبحى رجب وكيل أول إدارة أوقاف زفتى، والشيخ محمد جودة معروف، مفتش أوقاف زفتى والشيخ محمد صقر، إمام و خطيب مسجد عيد.

تتناول الأمسية بيانا فضل شهر رمضان وما به من نفحات و هبات من الله فهو شهر الانتصارات ففيه ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وكذلك تحل فيه ذكرى ثورة 30 يونيو و بيان قوة و عزيمة الشعب والجيش المصرى فى حماية أرض الوطن و بيان أهمية وقيمة العمل فى تنمية الوطن .

يشارك فى الأمسية رواد المسجد و أعضاء الجهاز التنفيذى لمدينة زفتى ويديرها رمزى الحسانين يوسف، كبير أخصائى الإعلام , وأحمد عادل مجاهد