إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان العسكرية المصرية ما بين 10 رمضان و 30 يونيو

ينظم مركز إعلام زفتى أمسية دينية مساء يوم الخميس القادم بعنوان " العسكرية المصرية ما بين 10 رمضان و 30 يونيو "بساحة مسجد عيد" بزفتى بمشاركة اللواء أيمن سيف النصر رئيس مركز ومدينة زفتى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تستهدف الأمسية تعميق الانتماء وحب الوطن ويحاضر فيها الشيخ وجدى صبحى رجب وكيل أول إدارة أوقاف زفتى، والشيخ محمد جودة معروف، مفتش أوقاف زفتى والشيخ محمد صقر، إمام و خطيب مسجد عيد.
تتناول الأمسية بيانا فضل شهر رمضان وما به من نفحات و هبات من الله فهو شهر الانتصارات ففيه ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وكذلك تحل فيه ذكرى ثورة 30 يونيو و بيان قوة و عزيمة الشعب والجيش المصرى فى حماية أرض الوطن و بيان أهمية وقيمة العمل فى تنمية الوطن .
يشارك فى الأمسية رواد المسجد و أعضاء الجهاز التنفيذى لمدينة زفتى ويديرها رمزى الحسانين يوسف، كبير أخصائى الإعلام , وأحمد عادل مجاهد