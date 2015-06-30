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الموافقة على زيادة رسوم 14 حضانة

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الموافقة على زيادة رسوم 14 حضانة الموافقة على زيادة رسوم 14 حضانة

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات زيادة رسوم 14 حضانة في الدولة من إجمالي 17 طلبت رفع رسومها، وتراوحت نسب الزيادة التي سمح بها بين 10 ــ 20 %، ويشترط لزيادة الرسوم أن يمضي 3 سنوات على الزيادة الأولى حتى يمكن النظر في الطلبات المقدمة.

وأوضحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل في الوزارة أن الوزارة سمحت لـ 14 حضانة، بزيادة رسومها بنسب تراوحت بين 10 و20٪، بعدما أبرزت أسباب طلب الزيادة، بينما رفضت طلبات أخرى لعدم اقتناعها بالمبررات، موضحة أن بعض تلك الحضانات قدمت مستندات تفيد بارتفاع الإيجارات، ما مثل عبئاً على مصروفات الحضانة كما قدمت أخرى وثائق تؤكد رفع رواتب العاملات في الحضانات، واستقدام عاملات مؤهلات. وأشارت إلى أن المعايير التي اعتمدتها الوزارة للموافقة على زيادة رسوم الحضانات، تشترط تقديم خدمة جديدة لا تكون من الخدمات الأساسية المدرجة في القانون، مثل ارتفاع إيجار مقر الحضانة بصورة مبالغ فيها، لافتة إلى أن الوزارة تشترط في الحضانة التي تتقدم بطلب زيادة رسومها، ألا تكون حاصلة على مخالفة من قبل، أو أن تكون صححت مخالفاتها في حال كانت بسيطة.

مردود جيد

وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال تقنين رسوم الحضانات على رفع مستوى الخدمة، وربط الزيادة بتحسن حقيقي، وتقديم قيمة مضافة للأطفال، مثل الخدمات الإلكترونية، أو استقبال أطفال معاقين، وزيادة رواتب الموظفين، ودعمهم بالخبرات اللازمة، وغيرها من الشروط، مؤكدة أن الوزارة تراعي وتهتم بحصول أولياء الأمور على مردود جيد لاستثمارهم في أطفالهم، كما أنها تحمي مصالح جميع الأطراف، من خلال ربط الموافقة على رفع الرسوم بجودة الخدمة.

موعد محدد

وحددت الوزارة نهاية شهر أبريل من كل عام كمدة نهائيـة لاستقبال طلبات زيادة الرسوم من الحضانات، حتى يتسنى للآباء نقل أطفالهم إلى حضانات أخرى في حال عدم ملاءمة الرسوم الجديدة واشترطت مرور 3 سنوات للحضانات الجديدة، لتقديم طلب رفع الرسوم، حتى يتسنى النظر فيها، من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.

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