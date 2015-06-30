بلدية دبي تكافح الملصقات العشوائية

نفذت إدارة النفايات ببلدية دبي حملة موسعة لإزالة الملصقات والإعلانات العشوائية عن المرافق العامة ومداخل الفلل والوحدات السكنية والجدران وأعمدة الإنارة والجسور، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتعتبر تعدياً واضحاً ومخالفة صريحة توجب الجزاء والعقاب.

أضرار كثيرة

وقال المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات إن تنظيم الحملة يهدف إلى توعية المجتمع بالآثار السلبية والأخطار التي تنتج عن ظاهرة الملصقات الإعلانية سواء على الفرد أو المدينة عامة، فهي تشوّه المظهر الجمالي الذي يكلف الحكومة مبالغ مالية ضخمه لتبقى دبي في مصاف المدن الأجمل والأنظف عالمياً، بالإضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية عند الترويج لمواد وخدمات مجهولة المصدر والصلاحية. وفي الناحية الأمنية إذ تقود إلى سرقة المنازل لاحقاً.

حملة إزالة

وأضاف سيفائي أن موظفي الإدارة وجهازها الرقابي والإشرافي ضبطوا مخالفين من الأفراد والشركات من خلال ورديات مسائية لعدد من المناطق التي ينتشر فيها واضعو هذه الإعلانات. وشملت حملة الإزالة مناطق واسعة في ديرة وبر دبي، حيث تم التنسيق مع الشركات العاملة بمناطق مشروع «مدينتي بيئتي» لتنفيذ حملة موسعة على مستوى مناطق بر دبي لإزالة الملصقات والإعلانات المشوهة لجمال المدينة.

بطاقات المساج

واختتم سيفائي أن الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الملصقات والإعلانات العشوائية مستمرة، مؤكدا أيضاً أن إدارة النفايات تسعى وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص إلى تنظيم حملة خاصة للقضاء على ظاهرة بطاقات محال المساج المزعجة التي يتم توزيعها على زجاج المركبات.

المحميات الطبيعية

وفي موضوع مختلف؛ أكد المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي، أن البلدية تولي الاهتمام الأكبر للمحميات الطبيعية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الحياة الفطرية في هذه المحميات، وباعتبارها مقصداً رئيساً لمختلف شرائح السياح، وقال إن الإدارة تقوم حالياً بالعديد من الأعمال التطويرية في مجال المحميات، وقد بدأ العمل في محمية المرموم الصحراوية في تنفيذ سور معدني بطول حوالي 5200 متر. بقيمة 1.25 مليون درهم. وأضاف المهندس الفقاعي أنه يجري العمل أيضاً في العديد من المحميات الأخرى، ففي محمية الوحوش الصحراوية ومحمية جبل نزوى ومحمية حتا الجبلية.

محمية الطيور

وفي محمية الطيور في منطقة رأس الخور والتي تتمتع بخصوصيتها في إبراز الحياة الفطرية وجماليتها من خلال تجمعات طيور (الفلامنجو)، يتم إنشاء كتلة مرافق صحية. كما تشتمل الأعمال في هذه المحمية على توريد وتركيب كابينات حراسة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 370 ألف درهم.