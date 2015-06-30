طحنون بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان تطوير الاستثمارات

عقد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني اجتماعاً مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية استعراض فرص الاستثمار المشتركة، وسبل دعم التعاون في المجالات الاستثمارية المتاحة، وبحث الاستفادة من المزايا المتوفرة في القطاعات الاستثمارية في البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان والمستشار في الديوان الملكي أحمد الخطيب والمستشار بالديوان الملكي ياسر الرميان وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي.

وقد ضم الوفد المرافق لسمو نائب مستشار الأمن الوطني كلاً من؛ معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعلي محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة ومبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي وخليل فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار نائب رئيس لجنة الاستثمارات ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة ايجل هيلز للتطوير العقاري والاستثماري وعبدالله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من كبار المسؤولين في الشؤون الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد قد وصل جدة في وقت سابق، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.