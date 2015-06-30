منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار دائرة القضاء

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء مساء أمس مأدبة الإفطار التي أقامتها دائرة القضاء في نادي ضباط القوات المسلحة في قاعة أبوموسى.

وكان في استقبال سموه المستشار علال العبودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه خلال المأدبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقيادات الدائرة ورؤساء المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية من القضاة والنيابة العامة وأعضاء قضايا الحكومة.

وقد تبادل سموه التهاني مع الحضور الذين تجاوز عددهم الثلاثمئة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموه على دعم مسيرة العدالة الناجزة وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات العدلية وكفالة الحريات وصون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.