المؤبد لمواطنين أدينا بحيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات دبا الحصن، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي خالد مشعل، وبحضور ممثل نيابة دبا الحصن المستشار سليمان الكعبي، وأمانة سر سلطان المرحوم، ضد متهمين مواطنين (ع. أ.) و(أ. أ.) بالسجن المؤبد، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها، وإلزامهما بغرامة مالية 50 ألف درهم لكل منهما، ومصادرة المضبوطات.

وتعود التفاصيل إلى فترة سابقة من العام الحالي، عندما وردت معلومات تفيد بحيازة شابين مواطنين لكمية من الحبوب المخدرة، وأنهما ينويان الدخول بها إلى الدولة عبر منفذ دبا الحصن البري الحدودي مع سلطنة عمان.

وبتفتيش المركبة المبلغ عنها أثناء محاولتها العبور عبر المنفذ، عثر بداخلها على 2000 قرص من حبوب الترامادول، فتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتهما إلى المحاكمة.