الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس دائرة المالية في رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع محمد رضا فياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، ومع أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ودعا الجميع المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر المحلية.

عجمان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك في قصر الزاهر.

فقد تلقى سموه التهاني التبريكات من فيصل النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية، وحارب العرياني، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، ويافع عيد الفرج، المدير التنفيذي لمؤسسات عجمان للتنظيم العقاري، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الدائرتين وموظفي المؤسسة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، إضافة إلى أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والرقي والازدهار.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات بالتقدم والعزة والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

ودعا سموه خلال اللقاء أصحاب الفضيلة العلماء إلى ضرورة تبادل الآراء والحوار مع الآخرين، لترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعريف الآخرين بأن الدين الإسلامي دين تسامح واعتدال.

ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على رعايتها بيوت الله ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

من جانبهم، أشاد أصحاب الفضيلة العلماء بمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء ليالي رمضان، وإلقاء محاضرات دينية في أنحاء البلاد، للتعريف بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، داعين الله تعالى أن يجعل هذه المبادرة والمبادرات الإنسانية والأعمال الخيرية في ميزان حسناته.

وعبّر الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لاهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الدائم ودعمه الكبير للمساجد ومراكز تحفيظ القران الكريم.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، الليلة الماضية، سيدي محمد حنن، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله الجديد سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والسفير الموريتاني التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً له التوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان ووجهاء البلاد ومديري وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبد الله بن حميد القاسمي، وعدد من الشيوخ.