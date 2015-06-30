5 نصائح لوجبة إفطار صحية

عند قدوم شهر رمضان المبارك، يهتم الصائمون بتناول وجبة الإفطار أكثر من وجبة السحور، وذلك يرجع إلى زيادة عدد ساعات الصيام الطويلة التى تكثر عن 15 ساعة دون تناول الطعام أو الشراب.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل ما هى النصائح الجيدة لتناول وجبة إفطار جيدة، وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن وجبة الإفطار هامة جدا لصحة الصائم لأنها تساعد على امداد جسمه بالعناصر التى فقدها طوال اليوم.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الاهتمام بوضع جميع العناصر الغذائية فى وجبة الإفطار يساعد على إعادة النشاط للجسم، ويحد من تعرضه للإصابة بالأمراض المزمنة كهبوط الضغط أو السكر.

وللحفاظ على صحتك أثناء الصيام والتمتع بوجبة إفطار جيدة، عليك اتباع العديد من النصائح التى سيقدمها لنا استشارى السمنة والنحافة، ومن أهمها:

>1- البداء بالإفطار بتناول 3 تمرات ومعها كوب من الحليب، فهذا يعطى جسمك المزيد الطاقة.

>2- عليك الإكثار من تناول طبق السلطة الخضراء المكونة من الخيار والخس والجرجير.

>3- الاهتمام بتناول البروتين المشوى أو المسلوق.

>4- يمكنك تناول شوربة الدجاج أو اللحم غير المضاف عليها الدهون.

>5- تناول 4 أو 5 معالق من الأرز أو المكرونة أو أخذ رغيف من العيش البلدى.

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