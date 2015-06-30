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بالصور.. طفلة تصاب بمرض نادر يسبب زيادة وزنها 1 كجم أسبوعيًا

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مأساة كبيرة تعرضت لها طفلة صغيرة من أستراليا، تدعى "هنا"، وتبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك حسب تقرير نشر اليوم، الاثنين، بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أصيبت الطفلة المولودة لأب مصرى يدعى نور طراف بمرض نادر وخطير، تسبب فى زيادة وزنها بمعدل 1 كجم أسبوعيًا، حتى أصبح وزنها خلال الشهر الحالى 57 كجم.
>الطفلة
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الطفلة "هنا" قبل الخضوع لعملية استئصال ورم المخ فى شهر يناير الماضى

القصة تبدأ من إصابة الطفلة بصداع شديد لمدة يومين، خضعت على إثره لإجراء أشعة على مخها، ليكتشف الأطباء إصابتها بورم فى المخ فى حجم كرة التنس، وتقرر خضوعها سريعًا لعملية استئصال هذا الورم فى شهر يناير الماضى.
>الطفلة
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الطفلة "هنا" مع أختها مريم

وأكد الأطباء أن "هنا" معرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة جراء الخضوع عملية استئصال الورم، من أبرزها: العمى والتشنجات، وقد تصل لحدوث الوفاة، ولكن اكتشف القائمون على رعايتها إصابتها بنوع نادر من السمنة، يجعلها تشعر بالجوع المستمر، بسبب حدوث خلل فى الإشارات التى تنتقل من المخ إلى المعدة، وهو ما جعلها تتناول قدرًا هائلًا من الطعام، حتى ارتفع وزنها بمقدار 35 كجم منذ بداية شهر يناير، وأصبح وزنها خلال الشهر الحالى 57 كجم.
>صورة الطفلة الأسترالية يوم أمس الأحد قبل إجراء عملية ربط المعدة -اليوم السابع -6 -2015
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صورة الطفلة الأسترالية يوم أمس الأحد قبل إجراء عملية ربط المعدة

ورغم المرض الخطير التى أصيبت به "هنا"، إلا أن الأسرة واجهت الكثير من القيود والمشاكل، جعلتهم يضطرون للسفر إلى ، الموطن الأصلى للأب، حيث خضعت لعملية ربط المعدة داخل إحدى المراكز الطبية فى منطقة المهندسين، ويأمل الأبوان تؤتى العملية ثمارها، وتتخلص "هنا" من السمنة المفرطة.
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مصر 365

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