تقوى الجهاز المناعى وتعالج الحموضة.. تعرفى على فوائد شوربة الخضراوات وطريقة تحضيرها

الشوربة، تعد من أهم الأطعمة المتواجدة على كل الموائد فى شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب عدد الصيام الطويلة التى يريد الشخص الصائم بعده تناول الكثير من السوائل التى تحتوى على العديد من الفوائد.

وتعد شوربة الخضراوات من أهم تلك الشوربات لأنها تحتوى على كل أنواع الخضراوات وغنية بالعديد من لفوائد الهامة لجسم الإنسان وخاصة الشخص الصائم.

وحول ذلك تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، طريقة تحضير شوربة الخضراوات وفوائدها على صحة الإنسان وخاصة الشخص الصائم، وهى :

مكوناتها:

طريقة تحضيرها:

أخيرا تقدم أخصائية التغذية العلاجية، فوائد شوربة الخضراوات، وهى:

>1- بصلة مقطعة بالطريقة المفضلة.>2- دجاجة يتم سلقها.>3- تشكيلة خضراوات كالبطاطس والكوسة والجزر والبازلاء والفاصوليا وبروكلى، وبتم تقطيعهم إلى حجم صغير.>4- ملح وفلفل أسود وحبهان ومسكتة وورق لورا.>يتم سلق الدجاجة جيدا مع وضع الملح والفلفل والمسكتة والحبهان وورق للورا عليها، ثم يتم وضع البصلة والخضراوات عليها حتى تصل إلى النضج.

1- تقوى الجهاز المناعى .

>2- تساعد على إدرار اللبن للمرضعات.

>3- تعالج الحموضة.

>4- تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقى من الإصابة بمرض السرطان.

>5- تخلصك من الوزن الزائد لأنها تحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

>6- تقضى على أعراض نزلات البرد كالرشح والزكام.