الليزر يعالج حساسية الصدر عند الأطفال

الليزر كما عهدناه، أو كما كنا نعتقد، يستخدم فى تصحيح الإبصار أو عمليات إزالة الشعر للكبار، فى مناطق الجسم المختلفة، إلا أن الدكتور جيهان الشرنوبى، أستاذ طب الأطفال المساعد بالمعهد القومى لعلوم الليزر جامعة القاهرة، نفت هذه الفكرة المغلوطة الشائعة، والتى تحصر مجالات استخدامات الليزر فى علاج الكبار دون الأطفال.

وأكدت د.جيهان على أن الليزر يمكنه علاج الكثير من المشكلات المرضية للأطفال، والتى يصعب علاجها بالأدوية والعقاقير الكيميائية العادية، وخاصة المزمنة منها، وعلى سبيل المثال لا الحصر يعالج الليزر مرض حساسية الصدر المزمن لدى الأطفال والذى يعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية، كما يساهم الليزر وجلساته المتتالية فى علاج مشكلات العصب السابع والتى تصيب عدد غير قليل من الأطفال أيضا، كما أكدت جيهان على أن الليزر غير ضار وآمن تماما على الأطفال عكس المعتقد أيضا.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال، أن الليزر يمكنه علاج حالات الأعصاب والعضلات التى تصيب بعض الأطفال، ومثل هذه الأمراض والتى تعيق أغلب الأطفال عن ممارسة حياتهم، يمكن التخلص منها أو تخفيف أعراضها المرضية بخضوع الطفل لعدة جلسات يحددها الطبيب المختص وحدة، والذى يتابع حالة الطفل ويحدد نوعية الليزر المستخدم ومداه وعدد الجلسات.