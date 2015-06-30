علشان تركز فى الصيام.. تناول السكريات فى السحور بالعقل

من المعروف أن السكريات تمثل أهمية كبيرة لصحة المخ وتساعد على التركيز، ولكن أثناء فترة الصيام التى تزيد عن 15 ساعة يفقد الجسم كل ما يحتويه من السكريات الداخلية، فيبدأ الصائم بالشعور بعدم التركيز.>هذا ما يوضحه الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، مؤكدا أن السكريات تمثل ربع طاقة الجسم، وتساعد على شعور الإنسان بالتركيز وزيادة الاستيعاب.

ويتابع استشارى أمراض المخ والأعصاب، انه من الضرورى أثناء تناول وجبة الإفطار أو السحور، تناول كميات من السكريات سواء من العصائر أو الحلويات كالكنافة والقطايف ولكن دون الإسراف فى تناولهم.

يشير د. مدحت، أنه لزيادة القدرة على التركيز أثناء النهار فى الصيام، يمكن تناول بعض أنواع السكريات كالعسل أو المربى أو الحلاوة، مع ضرورة تناول كوب من الشاى أو القهوة، وذلك لتجنب الخمول وعدم التركيز الناتج عن الصيام وحرارة الجو وقلة السكريات بالجسم.

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