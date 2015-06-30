أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حقن "خارج الأم الجافية" أفضل علاج لآلام العمود الفقرى والركبة

Google+ Print
حقن "خارج الأم الجافية" أفضل علاج لآلام العمود الفقرى والركبة حقن "خارج الأم الجافية" أفضل علاج لآلام العمود الفقرى والركبة
يعانى الكثيرون من ألم فى الظهر والساقين بسبب مشاكل فى العمود الفقرى، حيث أن ألم أسفل الظهر من المشاكل التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص والتى ينتج عنها العديد من المضاعفات التى تؤثر على الصحة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر إن آلام أسفل الظهر يصاب بها تقريبا من 70 إلى 80% من الناس مرة واحدة فى العمر على الأقل، كما يمثل الحمل الزائد عن الوزن الطبيعى للإنسان عبء على فقرات الظهر والركبة، حيث إن وجود زيادة 1 كجم من الوزن تمثل من 4 إلى 5 أحمال زائدة على مفصل الركبة، ومن 8 إلى 10 كجم حمل زائد على فقرات الظهر.

يتابع أنه يتسبب الحمل الزائد بالضغط على الغضاريف الموجود ما بين الفقرات، فينتج عنه ضغط على الأعصاب أو الانزلاق الغضروفى (عرق النسا) وما يتبعه من مشاكل، موضحا أنه يتم علاج ذلك من خلال الحقن خارج الأم الجافية والتى تعمل بطريقة فعالة وتحسن وتخفف من آلام الظهر والساقين، لأنها تعطى لتخفيف الالتهابات والتورم حول الأعصاب، كما يتم حقنها بنوعين من الدواء سواء خارج الأم الجافية بشكل قريب جداً من العصب فى العمود الفقرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365