حقن "خارج الأم الجافية" أفضل علاج لآلام العمود الفقرى والركبة

يعانى الكثيرون من ألم فى الظهر والساقين بسبب مشاكل فى العمود الفقرى، حيث أن ألم أسفل الظهر من المشاكل التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص والتى ينتج عنها العديد من المضاعفات التى تؤثر على الصحة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر إن آلام أسفل الظهر يصاب بها تقريبا من 70 إلى 80% من الناس مرة واحدة فى العمر على الأقل، كما يمثل الحمل الزائد عن الوزن الطبيعى للإنسان عبء على فقرات الظهر والركبة، حيث إن وجود زيادة 1 كجم من الوزن تمثل من 4 إلى 5 أحمال زائدة على مفصل الركبة، ومن 8 إلى 10 كجم حمل زائد على فقرات الظهر.

يتابع أنه يتسبب الحمل الزائد بالضغط على الغضاريف الموجود ما بين الفقرات، فينتج عنه ضغط على الأعصاب أو الانزلاق الغضروفى (عرق النسا) وما يتبعه من مشاكل، موضحا أنه يتم علاج ذلك من خلال الحقن خارج الأم الجافية والتى تعمل بطريقة فعالة وتحسن وتخفف من آلام الظهر والساقين، لأنها تعطى لتخفيف الالتهابات والتورم حول الأعصاب، كما يتم حقنها بنوعين من الدواء سواء خارج الأم الجافية بشكل قريب جداً من العصب فى العمود الفقرى.