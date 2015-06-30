الـ روزمارى يعالج خلايا المخ التالفة ويقوى الذاكرة بنسبة 75%

يعتبر إكليل الجبل أو الروزمارى واحداً من الأعشاب المذهلة التى تستخدم كدواء منذ عدة قرون، حيث يعتبر علاج مناسب للأشخاص الذين لديهم مشكلة فى الذاكرة.

وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثون الأمريكيون، أن إكليل الجبل يحتوى حمض “carnosic” الذى يحارب العناصر السامة التى تضر على الدماغ، كما أن لديه مركبات طبيعية توفر البروتين لأدمغتنا، وهذا بدوره يعزز قوة الذاكرة.

وأوضح الباحثون أن الروزمارى يعزز قدرات “DNA” والخلايا التى تضررت فى المخ.

وأظهرت دراسة سابقة أجريت على إكليل الجبل، أن الأشخاص الذين استنشقوا إكليل الجبل، ارتفعت لديهم فرص تذكر الأشياء بنسبة 75%، بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يستنشقوه.

وأضاف الباحثون أن هناك مركبات كيميائية مسئولة عن ذاكرتنا توجد فى الروزمارى، والعنصر الرئيسى الموجود به الذى يزيد من ذاكرتنا يدعى "السينول"، كما أن الروزمارى فعال ضد التقلبات المزاجية، والإجهاد، والدقة فى الاختبارات، والسرعة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.