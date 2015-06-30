انتقالات – مانشستر يونايتد يجدد تعاقد فيل جونز

جدد مانشستر يونايتد تعاقده مع مدافع الفريق فيل جونز لأربع سنوات ليضمن بقائه داخل أسوار ملعب أولد ترافورد حتى صيف عام 2019.

وأفاد الموقع الرسمي للشياطين الحمر بأن هناك إمكانية لتمديد التعاقد لموسم آخر حال التوصل لاتفاق بين الطرفين بنهاية العقد الجديد.

ولعب المدافع صاحب الـ23 عاما 128 مباراة مع يونايتد وتوج بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2013.

وأعرب لويس فان جال المدير الفني ليونايتد عن سعادته بتجديد جونز لتعاقده، واصفا إياه باللاعب الموهوب الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

وأشاد بمستواه خلال الموسم الماضي على الرغم من أنه لم يكن يشارك كثيرا بسبب الإصابات التي كانت تلاحقه.

في الوقت ذاته أكد جونز أنه لا يطيق الانتظار حتى بداية الموسم الجديد للمنافسة على البطولات، معربا عن فخره كونه جزاء من مانشستر يونايتد، ورغبته في مواصلة التطور مع الفريق.