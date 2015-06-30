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وكيل أعماله: سنعلن عن اسم النادي الجديد لأردا توران خلال 4 أيام

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وكيل أعماله: سنعلن عن اسم النادي الجديد لأردا توران خلال 4 أيام وكيل أعماله: سنعلن عن اسم النادي الجديد لأردا توران خلال 4 أيام

أكد أحمد بولوت وكيل أعمال اللاعب التركي أردا توران أن الإعلام عن اسم النادي الجديد الذي سوف يظفر بتوقيع الأخير سيكون خلال أربعة أيام.

وكان توران قد أعلن عن رحيله عن أتليتكو مدريد بنهاية الموسم الماضي مفضلا البحث عن تحدي جديد، مع وجود بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أنه يقترب من الانتقال للدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى تشيلسي.

وتحدث وكيل أعمال توران لقناة "إني تي في سبور" قائلا:"أردا حقق كل شيء مع الأتليتي خلال الأربعة أعوام التي قضاها مع الفريق".

وتابع"نحن نبحث عن أفضل اختيارات بالنسبة له، وهناك العديد من التكهنات التي تنتشر في الصحافة لكن لا يوجد أي شيء منهما صحيحا".

وواصل"سوف نعلن عن اسم النادي الجديد خلال أربعة أيام".

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فيديو اليوم السابع