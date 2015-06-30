انتقالات – رئيس أنطاليا سبور: رونالدينيو وافق على الانضمام لنا

أكد جويلتكن جينسر رئيس نادي أنطاليا سبور الصاعد حديثا للدوري التركي أن البرازيلي رونالدينيو وافق على الانضمام للفريق ليكون ثاني صفقات الفريق خلال الصيف الجاري.

وأعلن رئيس النادي التركي في تصريحاته لـ"تي أر تي سبور" أنه تم التوصل لاتفاق مع رونالدينيو وخلال يومين على أقصى تقدير سيكون الإعلان الرسمي.

وكان رونالدينيو قد فسخ تعاقده مع فريق كيريتارو المكسيكي بسبب عدم رغبة اللاعب في بقائه وعدم اعتماده عليه خلال آخر مراحل الدوري هناك.

وتابع"بعدما نجحنا في ضم صامويل إيتو ورنالدينيو، سيكون هناك اسم ثالث آخر كبير".

وأتم"عندما تتم الصفقة الثالثة، سوف نبهر العالم".