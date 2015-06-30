استقالة هيدينك من تدريب هولندا ومساعده يتولى المسؤولية

قدم جوس هيدينك المدير الفني لمنتخب هولندا استقالته من منصبه يوم الاثنين بسبب سوء النتائج والانتقادات الواسعة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتولى هيدينك مهمة الإدارة الفنية لهولندا خلفا للويس فان جال الذي قاد الطواحين للحصول على المركز الثالث في كأس العالم 2014.

ومنذ توليه المسؤولية لم يحقق هيدينك مع هولندا الفوز سوى في أربع مباريات من أصل 10خاضها الفريق الذي يتأخر في جدول ترتيب المنافسة على تصفيات يورو 2016.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث في صراع حجز بطاقة تؤهله ليورو 2016 بفرنسا خلف أيسلندا والتشيك.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن داني بليند مساعد هيدينك سوف يتولى المسؤولية خلفا له.

وأفادت التقارير الصحفية أن بليند كان من المقرر أن يكون مديرا فنيا لهولندا عقب نهاية مشاركة الطواحين في يورو 2016، ولكن الظروف الحالية عجلت بقدومه.