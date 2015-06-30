"الإيسيسكو" تدين احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلية أسطول الحرية

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز إحدى السفن التابعة لـ "أسطول الحرية 3"، التى تحمل على متنها مساعدات إنسانية لأبناء قطاع غزة المحاصر وناشطين سياسيين وحقوقيين، من بينهم الرئيس التونسى السابق محمد المنصف المرزوقي.

وقالت الإيسيسكو فى بيان لها أمس الأثنين، إن هذا العمل الإجرامى قرصنة واضحة وانتهاك للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الإفراج الفورى عن جميع المشاركين وضمان سلامتهم.

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