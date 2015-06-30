7 أسرار لتحاربي تشقق شفتيك في رمضان!

لم تعد مرطبات الشفاه مجرد مستحضرات تمنع جفاف شفتيك في الشتاء، إنَّما أصبحت من أساسيّات مكياجك، خصوصاً أنَّها ملوّنة ولامعة، وتستطيعين استخدامها كملمّع ومرطّب لشفتيك في أيّ وقت من السنة، لا سيّما في فصل الصيف وشهر رمضان. لذا، يُمكنك استخدام المرطّبات بدلاً من أحمر الشفاه حتى تستفيدي من خاصيَّة الترطيب.

ومن المعروف أنَّ الشفاه أولى المناطق التي تظهر عليها أعراض الجفاف في فترة الصيام، بسبب حساسيتها وتضرُّرها بسهولة، نتيجة الامتناع عن الماء لساعات طويلة ونقص كميَّة السوائل والمرطّبات في الجسم.

«سيدتي نت» تقدِّم لك بعض النصائح المهمَّة للعناية بشفتيك والحفاظ عليهما خلال الصوم.

شرب كميَّة وفيرة من الماء

عليك عدم التقصير في شرب الماء خلال فترة الإفطار، فكلما كان الجسم محتفظاً بكميَّة مناسبة من الترطيب، انعكس ذلك إيجابياً على صحّة البشرة وعلى ملمسها الرطب والناعم مدَّة أطول. وعليك ـ "سيدتي" التقليل من تناول الكافيين مساءً والعصائر المدَّرة للبول حتى لا تفقدي نسبة كبيرة من السوائل.

المواظبة على استخدام المرطب الخاصّ بالشفاه

استخدمي مرطّب الشفاه، واختاري النوع الذي يُناسبك. ويعدُّ النوع الشمعي أكثر اﻷنواع التي تحافظ على رطوبة شفتيك لأكبر فترة، أو يمكنك استعمال الفازلين على شفتيك.

أحرصي على استخدام الواقي الشمسي

استخدمي الواقي الشمسي للشفاه ﻷنَّ أشعة الشمس فوق البنفسجيَّة تسبّب جفاف البشرة وزيادة حساسيَّة البشرة. فالشفاه هي الجزء من الجلد الذي لا يحتوي على صبغ «الميلانين»، وهي المادَّة التي تحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجيَّة. وتعدُّ أشعة الشمس من أكثر مسبّبات الإصابة بسرطان الجلد. ينصح باستعمال الواقي الشمسي على الشفتين عند التعرُّض لأشعة الشمس. وإذا تشققت الشفتين وجفّتا، اختاري المنتج الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس يكون عالي الدرجة.

ابتعدي عن الأطعمة الحارة عند الأفطار

قد يكون سبب تشقق الشفاه بعضاً من عاداتك الخاطئة مثل الأطعمة الحارة، التي تزيد من تهيّج الشفاه أو استعمال مستحضرات التجميل الغنيَّة بالكحول، مثل أحمر الشفاه وغيرها من الأمور، التي تسبّب جفاف الشفاه.

تجنبي لعق الشفاه

لعق الشفاه باللسان يشعرك بأنَّه أفضل علاج لتشققها، لكنَّه يزيد الأمر سوءاً. فلعق الشفاه باستمرار يُشبه تعريض اليدين باستمرار للماء، فهو يؤدّي إلى تشققهما ويجعلهما أكثر جفافاً، بالإضافة إلى أنَّ لعق الشفاه وهي متشققة يمكن أن يُسبّب الإصابة بالبكتيريا التي تسبّب كثيراً من المشكلات. لذا، استخدمي الكريم المرطّب للشفاه فهو أفضل في علاج جفاف الشفاه وتشققها.

اختاري معجون الأسنان والغسول المناسبة لك

قد تحتاجين إلى تغيير معجون الأسنان الخاصّ بك أو غسول الفم. فقد يكونان مسؤولين عن جفاف الشفاه وتشقّقها. تغيير معجون الأسنان والانتظار لمدَّة أسبوع على الأقلّ قد يكون حلاً لمشكلة تشقق الشفاه. شطف الفم الجيِّد أيضاً بعد استعمال معجون الأسنان للتخلّص من أيّ بقايا من الممكن أن يسبّب الحساسيَّة أو جفاف وتشقق الشفاه.

نصائح لمكياج الشفاه في رمضان

التقشير خطوة من الخطوات الضروريَّة التي يجب عدم إغفالها في شهر رمضان. احرصي بعد غسل وجهك يومياً على تدليك شفتيك بمقشّر خفيف، أو يمكنك صنع مقشّر طبيعي بمزج قليل من السكر بقليل من العسل الأبيض. ادهني شفتيك بالمزيج بإصبعك لثوانٍ لإزالة الخلايا الميتة والقشور المتراكمة عليهما، ثمّ اغسليهما بالماء، وجففيهما، وضعي مرطباً للشفاه.

بعد انتهاء فترة الصيام، يُفضّل البعض وضع مكياج خفيف في فترة المساء من دون مبالغة.

وإذا أردت الخروج في ليالي رمضان، نقترح عليك اختيار الألوان الفاتحة، فهو الخيار الأفضل لأغلب النساء في رمضان، والحلّ المثالي لصاحبات الشفاه الصغيرة. ويمكنك اختيار درجات زاهية غير داكنة، كالخوخي أو البرتقالي للوك أكثر إشراقاً. أمّا صاحبات الشفاه الكبيرة فإنّ عليهنّ تجنّب وضع أحمر الشفاه اللامع أو الفاتح جداً.

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