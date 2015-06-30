إصابة 3 إسرائيليين فى إطلاق نار فى الضفة الغربية

أصيب ثلاثة إسرائيليين بجراح خطيرة مساء اليوم الاثنين فى إطلاق نار قرب مستوطنة شفوت راحيل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت تقارير بأن المصابين الثلاثة حالتهم خطيرة ويتلقون العلاج فى موقع الهجوم جراء إطلاق عدة أعيرة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، فى موقعها الإلكترونى.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، كما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه.

ووقع الحادث قرب مستوطنتى شيلو وشفوت راحيل وليس بعيدا عن المكان الذى أطلق فيه فلسطينى النار على إسرائيلى وأرداه قتيلا فى وقت سابق من الشهر الجارى.

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