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انفجار سيارة ملغومة فى صنعاء وإصابة 28

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انفجار سيارة ملغومة فى صنعاء وإصابة 28 انفجار سيارة ملغومة فى صنعاء وإصابة 28
قال سكان أن سيارة ملغومة انفجرت مستهدفة مجموعة من المعزين فى العاصمة اليمنية صنعاء اثناء الليل فى هجوم قال مسعفون إنه أدى إلى إصابة حوالى 28 شخصا بعضهم فى حالة حرجة.

وقال مصدر طبى "نجم الانفجار عن سيارة ملغومة انفجرت خلف المستشفى العسكرى فى منطقة شعوب فى صنعاء وأسفر عن إصابة 28 شخصا بينهم 12 امرأة فى مبنى كان يقام فيه عزاء لضحايا هجوم سابق."

وأعلن تنظيم داعش فى بيان على الإنترنت مسؤوليته عن التفجير وهذا أحدث تفجير فى سلسلة هجمات ينفذها التنظيم المتشدد ضد الحوثيين فى اليمن.

فيما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن متحدث باسم الجيش قوله أن القوات اليمنية أطلقت صاروخ سكود على قاعدة صواريخ سعودية اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقال العميد شرف لقمان للوكالة "أطلقت القوات الصاروخية فى قواتنا المسلحة الباسلة اليوم ضاروخ سكود على قاعدة السليل الصاروخية بوادى الدواسر-قطاع الرياض."

وأضاف أن "إطلاق الصاروخ يأتى ردا على جرائم العدوان السعودى الغاشم."
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