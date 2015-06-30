السودان يدين اغتيال النائب العام ويؤكد وقوفه مع مصر

أدان السودان الهجوم الإرهابى الذى راح ضحيته النائب العام المستشار هشام بركات، وأدى لجرح العديد من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان لها مساء اليوم الاثنين - عن أسفها العميق واستنكارها الشديد للحادث الإجرامى، وأدانت بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابى.

كما أعربت الخارجية السودانية، فى بيانها، عن أحر التعازى والمواساة والتضامن مع أسر الضحايا ومع مصر "الشقيقة" (حكومة وشعبا)، مؤكدة وقوف السودان "بكل صلابة ضد كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلام مصر".

وأكد البيان أن السودان على ثقة من أن مصر قادرة على تجاوز هذا الحادث الأليم والشنيع، ولن تمنح أى فرصة لمن يسعون لإثارة البلبلة والفتن فى أوساط الشعب المصرى الشقيق.

>