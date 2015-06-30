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سفير فلسطين بالقاهرة: الجامعة العربية تناقش إنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى

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سفير فلسطين بالقاهرة: الجامعة العربية تناقش إنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى سفير فلسطين بالقاهرة: الجامعة العربية تناقش إنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى
قال سفير دولة فلسطين لدى ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، جمال الشوبكى، إن اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، سيعقد برئاسة الأردن الخميس المقبل، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية والجهود التى تبذل بالتعاون مع الأطراف المعنية، ومنها فرنسا والدول الأعضاء فى المجلس، لتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولى من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وفق جدول زمنى محدد.

وقال الشوبكى فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، إن هدف اللجنة هو البحث مع جميع الأطراف الإقليمية الدولية لتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وأن يأخذ بعين الاعتبار كل مكونات القانون الدولى وبما يشمل دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها بناء على طلب من دولة فلسطين.

وأضاف أن اللجنة مكونة من: مصر رئيس القمة الحالية- رئيسا للجنة، وعضوية، الأردن العضو العربى فى مجلس الأمن، والمغرب الرئيس القادم للقمة العربية، بالإضافة إلى دولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية.

ومن جانبه، قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل، إن الهدف من عقد المجلس هو الاطلاع على نتائج الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، مع وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس مؤخرا بالقاهرة.

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مصر 365

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