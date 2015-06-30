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حزب الشعب الفلسطينى: استهداف النائب العام استمرار لحلقات الإرهاب الدموى

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حزب الشعب الفلسطينى: استهداف النائب العام استمرار لحلقات الإرهاب الدموى حزب الشعب الفلسطينى: استهداف النائب العام استمرار لحلقات الإرهاب الدموى
استنكر حزب الشعب الفلسطينى بشدة الجريمة الإرهابية الجبانة التى استهدفت موكب النائب العام المستشار هشام بركات مما أدى إلى استشهاده وجرح عدد من المواطنين، واعتبر الحزب هذه الجريمة استمرار لحلقات الإرهاب الدموى الذى بات يضرب بعنف العديد من دول المنطقة .

ودعا الحزب فى بيان صحفى القوى الديمقراطية والتقدمية فى البلدان العربية كافة للوحدة فى مواجهة هذه الجرائم الإرهابية والتصدى للأفكار التكفيرية والقوى الإرهابية التى لا تتورع فى زرع الموت والدمار فى كل مكان، والعمل على فضح كل يقف خلف قوى الإرهاب ويقدم لها الدعم.

وتوجه الحزب فى ختام بيانه إلى الشعب المصرى وقيادته بخالص العزاء فى استشهاد النائب العام، وبتمنياتها للمصابين بالشفاء .

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