حزب الشعب الفلسطينى: استهداف النائب العام استمرار لحلقات الإرهاب الدموى

استنكر حزب الشعب الفلسطينى بشدة الجريمة الإرهابية الجبانة التى استهدفت موكب النائب العام المستشار هشام بركات مما أدى إلى استشهاده وجرح عدد من المواطنين، واعتبر الحزب هذه الجريمة استمرار لحلقات الإرهاب الدموى الذى بات يضرب بعنف العديد من دول المنطقة .إعلان - Ads إعلان - Ads
ودعا الحزب فى بيان صحفى القوى الديمقراطية والتقدمية فى البلدان العربية كافة للوحدة فى مواجهة هذه الجرائم الإرهابية والتصدى للأفكار التكفيرية والقوى الإرهابية التى لا تتورع فى زرع الموت والدمار فى كل مكان، والعمل على فضح كل يقف خلف قوى الإرهاب ويقدم لها الدعم.
وتوجه الحزب فى ختام بيانه إلى الشعب المصرى وقيادته بخالص العزاء فى استشهاد النائب العام، وبتمنياتها للمصابين بالشفاء .
الرئيس الفلسطينى يعزى السيسى فى النائب العام ويؤكد: تضامنه مع مصر