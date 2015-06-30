وكالة أنباء تابعة للحوثيين:القوات اليمنية أطلقت صاروخ سكود على السعودية

نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن متحدث باسم الجيش قوله إن القوات اليمنية أطلقت صاروخ سكود على قاعدة صواريخ سعودية اليوم الثلاثاء.

وقال العميد شرف لقمان للوكالة: "أطلقت القوات الصاروخية فى قواتنا المسلحة الباسلة اليوم ضاروخ سكود على قاعدة السليل الصاروخية بوادى الدواسر- قطاع الرياض، مضيفاً: "إطلاق الصاروخ يأتى ردا على جرائم العدوان السعودى الغاشم".

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