اليمن يدين اغتيال النائب العام ويؤكد: عمل إرهابى يستهدف أمن واستقرار مصر

أدانت الحكومة اليمنية، اغتيال النائب العام المصرى، المستشار هشام بركات، إثر تفجير إرهابى استهدف موكبه وعدد من أعضاء الوفد المرافق له، امس الاثنين فى إحدى ضواحى القاهرة.

وقال مصدر مسؤول فى الخارجية اليمنية فى تصريح صحفى نشرته وكالة "سبأ" اليمنية، أن هذا العمل الإرهابى إنما يستهدف أمن مصر واستقرارها.

وأوضح أن هذه الجريمة التى راح ضحيتها أحد رموز القضاء المصرى، ارتكبت فى هذه الشهر الكريم، تعد إحدى الجرائم الوحشية التى تسىء لكل قيم وتعاليم وشرع الدين الإسلامى الحنيف الذى ينبذ العنف والإرهاب. وجدد المصدر تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الثابت من مكافحة الإرهاب فى جميع أشكاله وصوره.

وشدد على أهمية تضافر جهود كل دول العالم العربى والإسلامى لمكافحة الإرهاب وبحث الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الخطيرة خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه

بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه