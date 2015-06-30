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وفاة كريس سكواير نجم فرقة "Yes"

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الإثنين 29-06-2015 18:21

توفي عازف الباص الشهير Chris Squire عن عمر ناهز الـ 67 عاماً في منزله في فينيكس بعد معاناة مع سرطان نادر في الدم.
وقد أصدرت فرقة الروك البريطانية "Yes" التي كان الراحل أحد مؤسسيها بياناً جاء فيه""بحزن كبير، نبلغكم بوفاة صديقنا العزيز وأحد مؤسسي الفرقة Chris Squire الذي رحل بهدوء خلال الليل الماضي في فينيكس اريزونا بين ذراعي زوجته".
يشار إلى أن Chris أسس فرقة "Yes" مع المغني جون اندرسون العام 1968.
يذكر أن Chris Squire ولد في شمال غرب لندن، وهو ابن سائق سيارة أجرة وربة منزل، وقد طرد من المدرسة العام 1964 بسبب شعره الطويل.

 

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