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نيللي كريم ... الاتهامات تلاحقها!

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نيللي كريم ... الاتهامات تلاحقها! نيللي كريم ... الاتهامات تلاحقها!

الإثنين 29-06-2015 18:36

تلاحق الممثلة نيللي كريم الاتهامات على مسلسلها"تحت السيطرة"الذي يعرض حالياً ويحقق نسبة نجاح كبيرة.
فالاتهام الأول الذي يلاحقها هو أن مسلسلها يدعو إلى الإدمان ويروج للمخدرات وتعليم المراهقين كيفية تناولها، لذا توجه المحامي سمير صبري لإقامة دعوى قضائية ضد أسرة المسلسل وطالب بوقف عرض ومحاكمة صناعه جراء ما اقترفوه من تحريضات.
دعوى قضائية أخرى في انتظار أن تقام على نيللي حيث اتهم نقيب المرشدين السياحيين حسن نحله أسرة المسلسل بالإساءة إلى فئة المرشدين وإظهارهم بشكل غير لائق درامياً حيث أنهم أظهروا صورة المرشد السياحي المصري كأنه عامل لا مهنة له وتتلخص مهنته فقط في النصب على السائحين. في حين أنه يرى أن المرشد السياحي هو صورة التي تنعكس للخارج خاصة أن هذه المهنة تتعامل بشكل مباشر مع السائحين غير المصريين على حد قوله. وأكد نحله أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المسلسل وسيرسل بياناً من النقابة إلى شركة " العدل جروب " وهي المنتجة للمسلسل كي يوضحوا ما حدث.
مسلسل"تحت السيطرة"يشارك في بطولته نيللي كريم وظافر العابدين وأحمد وفيق وإخراج تامر محسن.

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سيدتي

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