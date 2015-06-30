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ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم يطلب حذف اسمه من تتر برنامج "رامز واكل الجو"

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ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم يطلب حذف اسمه من تتر برنامج "رامز واكل الجو" ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم يطلب حذف اسمه من تتر برنامج "رامز واكل الجو"

الإثنين 29-06-2015 20:12

طلب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم من إدارة أم بي سي حذف اسمه من تتر برنامج "رامز واكل الجو" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، وقد وافقت ام بي سي على طلبه وحذفت اسمه من التترات بعد عرض 8 حلقات.
ومن المعروف أن تتر نهاية برنامج "رامز واكل الجو" يبدأ بشكر خاص لولي عهد دبي لموافقته وتشجيعه لفريق البرنامج على التصوير في دبي وتسهيل كافة التصاريح والإجراءات الأمنية لفريق العمل حتى يتمكن من تصوير البرنامج دون أي عقبات.
وأكدت مصادر أن المستوى الذي ظهرت به الحلقات الأولى من البرنامج هي التي أجبرت ولي عهد دبي على حذف اسمه من تتر البرنامج بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له رامز جلال وفريق البرنامج والانتقادات التي طالته من معظم الصحف المصرية والعربية واتهامه بفبركة الحلقات، هذا بخلاف الألفاظ الخارجة التي لا تتناسب مع حرمة الشهر الكريم، كما واجه رامز اتهاماً آخر وتم تقديم بلاغ رسمي ضده يتهمه بالتحرش بالنجمة العالمية باريس هيلتون.
وتردد أيضاً أن ولي عهد دبي ساعد بشكل مباشر في إقناع النجمة العالمية باريس هيلتون في الظهور كضيفة في البرنامج، وأيضاً جورج وسوف.

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سيدتي