بالفيديو: شون كومز يسقط على المسرح في حفل جوائز Bet

تصدّر نجم الراب Sean Combs المعروف باسم Diddy عناوين الصحف مجدداً بعد أن سقط على المسرح في حفل توزيع جوائز Bet لعام 2015 في لوس أنجلوس.

فبعد أيام من اعتقال النجم بتهمة الاعتداء بالسلاح على مدرّب فريق ابنه لكرة القدم داخل حرم جامعة في لوس أنجلوس، أطل Sean ليقدم عرضاً خلال الحفل.

وتعرض النجم البالغ من العمر 45 عاماً لموقف محرج حيث أنه سقط على المسرح .

يذكر أن ما زاد من حدة الإحراج هو ما حصل مع Sean Combs خلال تقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ Smokey Robinson ، حيث طلب أن يعيدوا كلماته التي تمر على الشاشة، والمفترض أن يقولها .