حظك اليوم : توقعات الأبراج الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

>رجل الحمل إذا صادفك فهو مثلك طيب وسلطوى وأيضا قليل الثقة بنفسه لذلك هو يصدر أوامر ومحاذير كثيرة بشأنك هو يريدك مطيعة له فى جميع الأحوال وأنت تريدين أن تشعرين أن شريكك يسمع كلامك، والحياة بينكما ستأخذك إلى الحنان والحب تارة والخناق والعراك تارة أخرى.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

> رجل الحمل لا يستطيع العيش بأمان مع امرأة تحمل نفس صفات برجه، لذلك وجب التنويه حتى تتجنب المشكلات المستقبلية.

2-حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

>امرأة برج الثور قادرة على إنعاش نفسها بعدد كبير من الطرق والحيل وهى امرأة فولاذية تستطيع أن تفعل عدة أشياء معا.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.

>المرأة السوبر غير مفضلة عند الاختيار حاولى أن تغيرى من طبيعتك.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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حظك اليوم برج "الأسد" يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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امرأة الجوزاء عاطفية ميالة إلى الحب الرومانسى واللمسات الدافئة والنظرات الحارة معظم الجميلات من مواليد هذا البرج وأهم ما يميزهم القوام الرشيق.>توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين>الجميلة دائما مغرورة إلا أنت تملكين صفات الملائكة.المرأة فى برج السرطان تقبل الأشياء كما هى وتتعامل مع حقيقتها وتفضل الصفح والتسامح دون جرح الآخرين مياله إلى البساطة الطفولية وإلى التأثر بالغير لذا فأنها تحتاج دوما إلى النصح والإرشاد.>توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية> تعيشين دائما على أرض الواقع لكن الحياة تحتاج إلى قليل من الخيال والنظرة المستقبلية>مولودة برج الأسد تتصف بالشجاعة والجمال والأنوثة لكنها فى نفس الوقت تحب أن تكون لها الكلمة العليا وأن تكون مسيطرة على جميع من حولها، محبة للخير ومساعدة الآخرين.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>طبيعتك تتنافى مع الأنوثة والجمال لديك النقطيين حاولى التوفيق بينهما.

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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امرأة برج العذراء تكره الخداع والمراوغة والمسايرة على حساب شخصيتها، هذه المرأة لها سحر خاص لا يقاوم فالحب عندها وعد وعهد ولكن على شريكها لا يثير غيرتها فقد تنقلب تماما.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية جادة وبالرغم من هذا لكل كل التقدير والحب من الآخرين

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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 30 يونيو - 2015

>قادرة فى عواطفها ولا تخشى الكلام المنمق الذى يرضى عوام الناس، وتجعل من حبيبها وشريكا محور اهتمامها إذا أحبته بصدق وتعطيه كل العاطفة وهى تعتمد على زوجها فى كثير من الأمور.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الحب عند هذه المرأة مهم جدا ويمكن أن تفنى حياتها من أجل الحبيب وعليه هو أن يقدر هذا

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حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 30 يونيو - 2015v

>امرأة برج العقرب بها حيوية فائقة تنال إعجاب الآخرين بسرعة، وهى امرأة قوية وجميلة ولها تأثير على الرجل كثيرا، وإذا اختارت رجلا أن يكون شريكا لها يكون تابع لها فى كل الأفعال.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> شخصية متحكمة فى علاقتها مع الآخرين ويجب ألا تستغل تأثيرها القوى على الشريك استغلالا سلبيا

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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>امرأة القوس متفائلة تنظر للحياة بعيون مبتسمة وتبتعد عن اتهام أى أحد بدون سند أو سبب وجيه، وهى تستعمل المنطق والحجة من أجل المعارضة ولكن تجدها شرسة إذا ما مس أحد كرامتها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>التفاؤل هو سر الحياة عند هذه المرأة، ولكن الحياة عندها سعيدة ولكنها وفق بشروط تضعها هى .

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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امرأة لا تقبل الهزيمة أو الانكسار واعية يقظة وحريصة فى انتقاء الكلام، وتجدها مسيطرة دائما وتلاقى النجاح فى حياتها العملية.

توقعات ماجى فرح لبرج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

امرأة قوية تنجح فى كل المجالات ولكنها تفشل فى علاقتها العاطفية عليها أن تغير من طريقتها فى الحياة

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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>جمال امرأة الدلو جمال من نوع خاص ونراها متميزة جدا فى ملابسها وتناسق ألوانها، والذى يدل على رقتها وذوقها العالى تتسم بالخجل والتهذيب وحديثها دائما لا يخلو من اللباقة والذوق وسرعة التركيز وتختار شريك حياتها بعد تدقيق.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>ليس بالجمال وحده يُحيى الإنسان، حاولى أن تجدى طرق مختلفة للتعامل مع المحيطين بك

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015

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امرأة برج الحوت طيبة لدرجة السذاجة فيما يتعلق بأمورها الخاصة، أما فيما يخص غيرها فقد تكون الأمور متغيرة هى قادرة على فهم الآخرين وعلى التعمق بمعرفة شخصياتهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>المرأة الحالمة الرومانسية الطيبة هى أنت حافظى على هذه الصفات.