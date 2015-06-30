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محافظ الإسكندرية تعليقا على استشهاد النائب العام: الإرهاب لن ينال منا

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محافظ الإسكندرية تعليقا على استشهاد النائب العام: الإرهاب لن ينال منا محافظ الإسكندرية تعليقا على استشهاد النائب العام: الإرهاب لن ينال منا
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية تعليقا على استشهاد النائب العام اليوم على يد مجموعة من الإرهابيين: إن الإرهاب لن ينال منا أبدا، وأضاف خلال حفل الإفطار الذى نظمته قرية أبيس الثامنة مساء اليوم أن ستسير إلى الأمام ولن تنظر إلى الخلف.

وأشار إلى أن مصر فى سباق كبير، وستستمر المسيرة لتسليم الراية للقادم، وقال "تأخرنا كثيرا فى طريق التنمية فى مصر وفى الإسكندرية وفى قرى أبيس على وجه الخصوص ."

وأكد محافظ الإسكندرية أن خطط التنمية المحددة لقرى أبيس سيبدأ تنفيذها فى بداية الشهر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لكافة مطالب واحتياجات تلك القرى، وستكون الأولوية للأكثر احتياجا منها، وأشار إلى أنه يتم دراسة إنشاء مجمع مدارس ووحدات صحية للقرى.

يذكر أن اللقاء قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على روح النائب العام الذى اغتيل فى حادث أليم .

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مصر 365

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