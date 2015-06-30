أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية: إصدار تراخيص الصحة لمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: إصدار تراخيص الصحة لمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام محافظ الإسكندرية: إصدار تراخيص الصحة لمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام
أكد الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الاثنين، إصدار ترخيص وزارة الصحة لمستشفى "أيادى المستقبل" لعلاج الأورام، وافتتاح المبنى الثانى فورًا بعد إغلاق دام سنوات، لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين.

جاء ذلك عقب زيارة المحافظ لمركز ومستشفى "أيادى المستقبل" لعلاج الأورام الخميس الماضى، إذ وعد المحافظ بتذليل العقبات أمام افتتاح مبنى المستشفى.

يذكر أنه تم إشهار جمعية أيادى المستقبل خلال عام 2003، وبدأ إنشاء مركز أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، الذى تم استقبال أول مريض للعلاج به خلال عام 2006 ثم بدأ إنشاء المرحلة الثانية وهى عبارة عن مستشفى.

وبلغت تكلفة إنشاء المرحلة الأولى نحو 40 مليون جنيه مصرى، بينما بلغت تكلفة إنشاء المرحلة الثانية نحو 32 مليون جنيه مصرى، وهذه التكلفة الإجمالية لا تتضمن قيمة للأرض التى تم تخصيصها للجمعية من محافظة الإسكندرية.

وتحتوى المستشفى على 4 أجهزة معجل خطى للعلاج الإشعاعى، وجارى التعاقد على الجهاز الخامس حاليا، كما يوجد جهاز البراكى ثرابى للعلاج الإشعاعى الموضعى و جهاز الماموجرام لعلاج أورام الثدى.

وتعالج المستشفى نحو 600 حالة يوميا فى المتوسط، وتبلغ التكلفة الشهرية التى تتحملها الجمعية نحو 2.5 مليون جنيه ما بين تكلفة الأدوية الكيماوية وصيانة الأجهزة ومصاريف التشغيل الأخرى أى بإجمالى 30 مليون جنيه سنويا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365