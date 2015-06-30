محافظ الإسكندرية: إصدار تراخيص الصحة لمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام

أكد الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الاثنين، إصدار ترخيص وزارة الصحة لمستشفى "أيادى المستقبل" لعلاج الأورام، وافتتاح المبنى الثانى فورًا بعد إغلاق دام سنوات، لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين.

جاء ذلك عقب زيارة المحافظ لمركز ومستشفى "أيادى المستقبل" لعلاج الأورام الخميس الماضى، إذ وعد المحافظ بتذليل العقبات أمام افتتاح مبنى المستشفى.

يذكر أنه تم إشهار جمعية أيادى المستقبل خلال عام 2003، وبدأ إنشاء مركز أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، الذى تم استقبال أول مريض للعلاج به خلال عام 2006 ثم بدأ إنشاء المرحلة الثانية وهى عبارة عن مستشفى.

وبلغت تكلفة إنشاء المرحلة الأولى نحو 40 مليون جنيه مصرى، بينما بلغت تكلفة إنشاء المرحلة الثانية نحو 32 مليون جنيه مصرى، وهذه التكلفة الإجمالية لا تتضمن قيمة للأرض التى تم تخصيصها للجمعية من محافظة الإسكندرية.

وتحتوى المستشفى على 4 أجهزة معجل خطى للعلاج الإشعاعى، وجارى التعاقد على الجهاز الخامس حاليا، كما يوجد جهاز البراكى ثرابى للعلاج الإشعاعى الموضعى و جهاز الماموجرام لعلاج أورام الثدى.

وتعالج المستشفى نحو 600 حالة يوميا فى المتوسط، وتبلغ التكلفة الشهرية التى تتحملها الجمعية نحو 2.5 مليون جنيه ما بين تكلفة الأدوية الكيماوية وصيانة الأجهزة ومصاريف التشغيل الأخرى أى بإجمالى 30 مليون جنيه سنويا.