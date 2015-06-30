بالفيديو 3D.. مشاهد تخيلية للهجوم الإرهابى على موكب النائب العام

يعرض "اليوم السابع" فى الفيديو الـ3D التالى لقطات تخيلية للهجوم الإرهابى، على موكب النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، صباح اليوم الاثنين.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد استشهد اليوم إثر الهجوم الإرهابى على موكبه فور خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه

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- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه

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- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات

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