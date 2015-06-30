أحمد الزند:اغتيال النائب العام سيكون الوقود والنار لحرق العناصر الإرهابية

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، سيكون الوقود والنار التى ستحرق العناصر الإرهابية داخل الدولة، وكلما زادت الجماعة الإرهابية من هذه الأعمال الإجرامية زادت عزيمة القضاة من القصاص منهم، مشددا أن قضاة مصر لا يخشون الموت ولا ترهبهم العمليات الإرهابية.

وأضاف الزند عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أننا سنبنى بلادنا وشعبنا ولن نلتفت للخلف والانتقام سيكون لجميع شهداء الوطن، لاسيما أن مصر وصلت إلى مرحلة اللا عودة إما أن تبقى مصر أو لا تبقى، والكل يعرف أن القضاة دائما فى دوائر الاغتيالات".

وقال: "أنا شخصيا أفخر بذلك وربنا سبحانه وتعالى سيعاملهم كما يعامل اليهود، سيتيهون فى الأرض ويأتى عليهم يوما لا تقبلهم أى دولة، ولن يجدو وطنا لأنه ليس للخسة والدنو والحقارة أوطان".