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أحمد شفيق ناعياً النائب العام: إرادتنا صلبة ولن يتمكن منها تجار الدين

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أحمد شفيق ناعياً النائب العام: إرادتنا صلبة ولن يتمكن منها تجار الدين أحمد شفيق ناعياً النائب العام: إرادتنا صلبة ولن يتمكن منها تجار الدين
نعى الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، النائب العام هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب، ظهر اليوم الاثنين، إثر تفجير موكبه بسيارة مفخخة بمدينة نصر.

وكتب شفيق سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون رحم الله فقيد الوطن الشهيد هشام بركات، ومن كانوا معه، رحمة واسعة، وأنزلهم منازل الصديقين والأبرار".

وأضاف شفيق قائلاً: "ورحم الله كل بطل ضحى من أجل ، ونعزى أهله وذويه، ولا تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلُواْ فى سبيل اللّهِ أَمْوَاتاً بل أحياء عند ربهم يُرْزَقُون".

وأكد شفيق أنه يثق أن إرادة المصريين صلبة، لن يتمكن منها الإرهابيون، الخائنون، المتاجرون بدين الله، مضيفاً: "وستظل بلادنا قوية بمؤسساتها، وإيمان أبنائها، ووحدتهم".

واختتم قائلاً: "سيبقى قضاء مصر هو حصن المصريين، يقف شامخا مدافعا عنهم، فى خندق واحد، مع رجال الجيش والشرطة، عاشت مصر عزيزة مكرمة".


>- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه
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مصر 365

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