حكومة ليبيا المؤقتة تدين مقتل النائب العام وتجدد عزمها الوقوف بجانب مصر

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة، اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، جراء تفجير استهداف موكبه بسيارة مفخخة صباح اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة الليبية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مساء اليوم: "فى الوقت الذى تدين فيه وتستنكر الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات هذا العمل الإرهابى الجبان، فإنها تجدد وقوفها وتضامنها التام مع الأشقاء فى مصر فى معركتهم ضد الجماعات الإرهابية".

وأكدت الحكومة المؤقتة أن "هذا العمل الإرهابى يؤكد أنَّ المعركة مع الإرهاب هى معركة كل الدول وليس هناك أحد بمنأى عن مثل هذه الأعمال، ومن هذا المنطلق تدعو الحكومة الليبية المؤقتة إلى تكاتف كل الجهود فى مواجهة هذه الجماعات المارقة، كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولى إلى الوقوف عند مسؤوليته وأن يتعامل بحزم وجدية ضد هذه الجماعات المتطرِّفة وكل مَن يدعمها ويساندها وأن يبذل مزيدًا من الجهود فى دعم الدول التى تعانى من الإرهاب ومساعدتها فى مكافحته"، معربة عن تعازيها ومواساتها لمصر قيادة وشعبًا.

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