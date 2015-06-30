عاهل البحرين معزيا السيسى: نتضامن مع مصر بأى إجراءات إزاء الإرهاب

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وإصابة عدد من أفراد الحراسة فى موكبه، معربا فيها عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامى الإرهابى الذى يتنافى وكل الشرائع والأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية، وإدانته للإرهاب والقتل والتخريب بكل أشكاله.

وأكد عاهل البحرين، وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع مصر العزيزة فى اتخاذ ما تراه من إجراءات إزاء هذه الأعمال والجرائم الإرهابية، معبرا عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس السيسى ولأسرة الفقيد وللشعب المصرى الشقيق، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بعد اغتيال النائب العام.. بعثات مصر بالخارج تتحرك لتوضيح أبعاد التفجير الإرهابى.. عبد العاطى: الحادث لن يزيد الشعب والحكومة إلا صلابة لدحر الإرهاب.. وحان الوقت لكى ينتفض المجتمع الدولى