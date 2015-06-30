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وزير التجارة يعين 9 أعضاء للغرفة التجارية بالإسكندرية

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وزير التجارة يعين 9 أعضاء للغرفة التجارية بالإسكندرية وزير التجارة يعين 9 أعضاء للغرفة التجارية بالإسكندرية
وضع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة التعيينات اللازمة لاستكمال مجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية والذى تم انتخاب عدد 9 منهم ليعين الوزير 9 آخرين ليكتمل المجلس بإجمالى 18 عضوا بينهم رئيس للمجلس ونائبيه الأول والثانى وسكرتير المجلس بالإضافة إلى أمين الصندوق.

وعين الوزير كلاً من كرم كردى، وحسن نور الدين، ومهاب جزارين، وأشرف أبو إسماعيل، وعلاء سيف، وحازم الديب، وشريف الجزيرى، وأشرف الجزايرلى، وإسماعيل أبو حمزة.

ومن المفترض أن تتم الجلسة الإجرائية الأولية بعد غد لانتخاب رئيس المجلس ونوابه .

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مصر 365