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المستشار ناجى شحاتة: جميع الحركات الإرهابية منبثقة من جماعة الإخوان

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المستشار ناجى شحاتة: جميع الحركات الإرهابية منبثقة من جماعة الإخوان المستشار ناجى شحاتة: جميع الحركات الإرهابية منبثقة من جماعة الإخوان
قال المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن جميع الحركات الإرهابية المتخلفة فكريًا منبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية، وذكر قائلاً:"نعزى أنفسنا والشعب المصرى فى الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الرجل المحترم الذى كان يدافع عن حقوق الشعب سواء بسواء.. الله يرحمه".

وأضاف "شحاتة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه مهما حاولت جماعة الإخوان استهداف القضاة لن يستطيعوا أن يثنونا عن مواصلة عملنا والسير فى القضايا بما يرضى الله وطبقاً للقانون المصرى.

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