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البشير والسبسى يعزيان السيسى هاتفيا ويؤكدان: نساند مصر ضد الإرهاب

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البشير والسبسى يعزيان السيسى هاتفيا ويؤكدان: نساند مصر ضد الإرهاب البشير والسبسى يعزيان السيسى هاتفيا ويؤكدان: نساند مصر ضد الإرهاب
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالين هاتفيين من الرئيس السودانى عمر البشير والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى اللذين قدما التعازى الرئيس فى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام نتيجة الحادث الإرهابى الذى استهدف موكبه اليوم الاثنين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين السودانى والتونسى قدما التعازى للشعب المصرى، وخاصة أسرة الشهيد الراحل، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين السودانى والتونسى أكدا خلال اتصاليهما على وقوف بلديهما بقوة إلى جانب ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربين عن أملهما فى نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لموقفى السودان وتونس، قيادةً وشعباً، مؤكداً أن مصر عازمة على استكمال جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف، ومنوهاً إلى أهمية العمل المشترك من أجل دحرهما، وإستعادة أمن واستقرار المنطقة العربية.

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مصر 365

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