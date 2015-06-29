مصدر أمنى يكشف: السيارة المفخخة باغتيال النائب العام "مبلغ بسرقتها"

كشف مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن السيارة المفخخة التى استخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملية استهداف موكب المستشار هشام بركات النائب العام، صباح اليوم الاثنين، والتى تحمل رقم موتور 480-10081400 ، وشاسيه 4802d*de4j00284 ماركة إسبرانزا صينى الصنع، تبين من خلال فحص أوراقها أنه مبلغ بسرقتها وجار العمل على التوصل إلى مالك السيارة للتحقيق معه.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن هناك فريقا أمنيا على أعلى مستوى من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.

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