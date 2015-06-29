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السعودية تمنع السيارات الدبلوماسية من التنقل بين مناطق الحج بدون تصريح

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السعودية تمنع السيارات الدبلوماسية من التنقل بين مناطق الحج بدون تصريح السعودية تمنع السيارات الدبلوماسية من التنقل بين مناطق الحج بدون تصريح
قررت السلطات ، منع السيارات الدبلوماسية من التنقل بين مناطق الحج، "جدة- مكة المكرمة – المدينة المنورة"، ما لم تحصل على تصريح دخول من وزارة الخارجية، ويستثنى من ذلك السفراء والمسئولين السياسين فى أى بعثة دبلوماسية معتمدة.

كما قررت منع السيارات الصغيرة المسجلة خارج المملكة والتى سعتها أو حمولتها من الحجاج يزيد عن 25 راكبا من الدخول إلى مكة المكرمة ويتم حجزها فى المواقف المعدة لها على مداخل مكة المكرمة ويتم نقل ركاب هذه السيارات من المواقف إلى مكة المكرمة بواسطة حافلات النقل العام.

وتخضع المركبات التى تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة والتى تزيد حمولتها عن (25) راكبا لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وذلك لترتيب تحركاتها فى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة بإشراف قيادة مرورية على أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإخضاعها لتنظيم دخولها إلى المملكة وحتى مغادرتها وعدم السماح بخروجها عن الطرق المحددة لسيرها.

ونص القرار، على أن تمنع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام، كما يحظر دخول كافة أنواع السيارات إلى المواقع والساحات التى يتم تخصيصها بصفة مؤقتة أو دائمة لحركة المشاة حول المسجد الحرام أو مسجد نمرة وجبل الرحمة والمشعر الحرام والجمرات وذلك حتى فى حال وجود مقرات ومواقع للجهات فى تلك المساحات.

كما تقرر منع جميع السيارات من الدخول إلى المشاعر المقدسة إلا بوجود تصريح رسمى من الجهة المختصة بالأمن العام، وذلك خلال الفترة من صباح اليوم الخامس وحتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذى الحجة.
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مصر 365

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