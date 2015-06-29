الرئيس الفلسطينى يعزى السيسى فى النائب العام ويؤكد: تضامنه مع مصر

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات.

وأكد أبومازن فى برقية تعزية بعث بها للرئيس السيسى "على تضامنه ووقوفه التام مع السيسى ومصر ومع عائلة الشهيد فى هذا الحدث الأليم راجين له الرحمة، ولجميع المصابين الشفاء العاجل ولفخامتكم ولشعبكم ولبلدكم الخير والأمن والاستقرار."

وجاء فى برقية الرئيس الفلسطينى "باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمى شخصيا، نتقدم لفخامتكم، ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق، بخالص تعازينا وبمواساتنا باستشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، أحد رموز دولة القانون فى مصر الشقيقة، ونموذجا وطنيا مشرفا ومخلصا لعمله ووطنه، مؤكدين لفخامتكم إدانتنا واستنكارنا ورفضنا المطلق لهذه الأعمال الإرهابية البشعة الجبانة، والتى تتنافى والشرائع والقوانين والأخلاق الإنسانية، وإننا على ثقة بأن مصر وشعبها وقضاتها وجيشها وأجهزة أمنها تحت قيادكم الحكيمة، قادرون على اجتياز هذه الأزمة".

كما أبرق الرئيس الفلسطينى معزيا فى المستشار هشام بركات إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعائلة الراحل.

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