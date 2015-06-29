الأمن العام يتسلم لبنانيين اثنين بعد توقيفهما لأكثر من 7 سنوات فى سوريا

تسلّم الأمن العام اللبنانى اليوم الاثنين لبنانيين اثنين كانا موقوفين فى سورية منذ أكثر من 7 سنوات فى منطقة العريضة الحدودية مع سورية شمال لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن عناصر مركز الأمن العام عند نقطة العريضة الحدودية شمال لبنان تسلمت المواطنين اللبنانيين من طرابلس، بعد أن أفرجت عنهما السلطات السورية بعد فترة توقيف استمرت أكثر من 7 سنوات.

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