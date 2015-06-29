أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمن العام يتسلم لبنانيين اثنين بعد توقيفهما لأكثر من 7 سنوات فى سوريا

Google+ Print
الأمن العام يتسلم لبنانيين اثنين بعد توقيفهما لأكثر من 7 سنوات فى سوريا الأمن العام يتسلم لبنانيين اثنين بعد توقيفهما لأكثر من 7 سنوات فى سوريا
تسلّم الأمن العام اللبنانى اليوم الاثنين لبنانيين اثنين كانا موقوفين فى سورية منذ أكثر من 7 سنوات فى منطقة العريضة الحدودية مع سورية شمال لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن عناصر مركز الأمن العام عند نقطة العريضة الحدودية شمال لبنان تسلمت المواطنين اللبنانيين من طرابلس، بعد أن أفرجت عنهما السلطات السورية بعد فترة توقيف استمرت أكثر من 7 سنوات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365