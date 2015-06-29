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الأمم المتحدة تدين اغتيال النائب العام وتطالب بتقديم المتهمين للمحاكمة

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الأمم المتحدة تدين اغتيال النائب العام وتطالب بتقديم المتهمين للمحاكمة الأمم المتحدة تدين اغتيال النائب العام وتطالب بتقديم المتهمين للمحاكمة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الهجوم الإرهابى الذى وقع فى القاهرة اليوم الاثنين وأدى إلى مقتل النائب العام المستشار هشام بركات وإصابة عدد من المدنيين بجراح، داعيا إلى تقديم المسئولين عن الهجوم إلى العدالة.

وفى بيان صحفى منسوب للمتحدث باسمه، قدم بان كى مون تعازيه لأسرة بركات، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل والكامل للمصابين، بحسب إذاعة الأمم المتحدة.

كان النائب العام المصرى قد توفى متأثرا بجروح أصيب بها فى تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه فى منطقة الجديدة بالقاهرة.


>- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه
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- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه
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- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام
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- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات
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- أنباء عن اجتماع وشيك لمجلس الدفاع الوطنى لبحث تداعيات استشهاد النائب العام
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مصر 365

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